Утром в пятницу Воронеж сковали пробки в 7 баллов

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже последний день рабочей недели, 17 марта, начался с утренних пробок в 7 баллов. Коллапс на дорогах вызван сразу несколькими авариями, которые произошли в разных районах города. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки». Автомобилисты рассказывают, как минимум, о пяти ДТП.

Авария зафиксирована в Центральном районе на улице Ворошилова в районе цирка. Из-за чего пробка образовалась на перекрестке. Подстаивает проспект Патриотов. Сложности на повороте в микрорайон Тенистый. Еще одна парализовала улицу Антонова-Овсеенко. Также ДТП случилось на Северном мосту в сторону центра. Традиционно парализован Московский проспект.

«Стоят» магистрали практически во всех районах города, малиновым пестрят улицы Брусилова, 20-летия Октября, Остужевское кольцо и др.

Ранее синоптики дали неблагоприятный прогноз: погода в пятницу и выходные обещает быть промозглой – то дождь, то мокрый снег. Днем от +5 до +10.