В Воронежскую область в конце недели вернутся дождь и мокрый снег

Дождь с мокрым снегом - мягко говоря, не самая лучшая погода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики дали неблагоприятный прогноз на конец рабочей недели в Воронежской области. Погода обещает быть промозглой – при температуре немногим больше или меньше нуля то дождь, то мокрый снег.

В пятницу, 17 марта, дующий северный ветер пока еще не принесет сильное похолодание. Ночью температура будет держаться в районе +1…+6 градусов, днем от +5 до +10. При этом пойдет небольшой, местами чуть посильнее дождь.

А вот в субботу, 18 марта, местами по Воронежской области столбик термометра может упасть до -3…+2 градусов. Возможен дождь, переходящий в мокрый снег. Днем температура поднимется до +2…+7. Вероятность дождя сохраняется.

Примерно такая же погода будет и в воскресенье, 19 марта. При температуре от -4 до +1 будет слегка перепархивать скорее мокрый снег, чем дождь. Днем снова потеплеет до +2…+7. Возможен небольшой дождь.