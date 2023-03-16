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НовостиОбщество16 марта 2023 14:49

В Воронежской области обнародовали регламент использования гражданских дронов

Пока он проходит правовую экспертизу
Олег КУЗНЕЦОВ
Для запуска гражданского дрона теперь нужно специальное разрешение.

Для запуска гражданского дрона теперь нужно специальное разрешение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Воронежской области подготовили предварительный регламент использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданскими лицами. Он еще должен пройти правовую экспертизу.

Для разрешения запускать БПЛА нужно заполнить заявку (ее форму еще определяют) и направить ее в региональный департамент промышленности и транспорта. В заявке должны быть:

1. документ-основание, подтверждающий использование беспилотных воздушных судов заявителем;

2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя, если заявителем является физическое лицо или индивидуальный предприниматель;

3. в случаях представления заявления уполномоченным представителем — копия документа, удостоверяющего его личность, и документ, подтверждающий его полномочия;

4. копии учредительных документов;

5. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию, постановку на учет воздушного судна.

Все эти документы должны быть представлены на бумаге и заверены подписью заявителя и печатью (если она есть).

В департаменте промышленности и транспорта в течение трех дней должны будут направить заявителю уведомление о принятом решении по адресу, указанному в заявлении.

Напомним, использование большинством гражданских лиц БПЛА запретили областные власти на время проведения СВО. Запускать дроны как и раньше могут только представители властных органов, предприятий и организаций топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса.