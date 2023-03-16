В Воронежской области обнародовали регламент использования гражданских дронов

Для запуска гражданского дрона теперь нужно специальное разрешение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Воронежской области подготовили предварительный регламент использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданскими лицами. Он еще должен пройти правовую экспертизу.

Для разрешения запускать БПЛА нужно заполнить заявку (ее форму еще определяют) и направить ее в региональный департамент промышленности и транспорта. В заявке должны быть:

1. документ-основание, подтверждающий использование беспилотных воздушных судов заявителем;

2. копия документа, удостоверяющего личность заявителя, если заявителем является физическое лицо или индивидуальный предприниматель;

3. в случаях представления заявления уполномоченным представителем — копия документа, удостоверяющего его личность, и документ, подтверждающий его полномочия;

4. копии учредительных документов;

5. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию, постановку на учет воздушного судна.

Все эти документы должны быть представлены на бумаге и заверены подписью заявителя и печатью (если она есть).

В департаменте промышленности и транспорта в течение трех дней должны будут направить заявителю уведомление о принятом решении по адресу, указанному в заявлении.

Напомним, использование большинством гражданских лиц БПЛА запретили областные власти на время проведения СВО. Запускать дроны как и раньше могут только представители властных органов, предприятий и организаций топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса.