В Воронежской области официально запретили использование гражданских беспилотников

Фото Веленгурина Владимира Фото: из архива «КП»

Воронежское правительство опубликовало подписанный губернатором приказ о запрете полетов гражданских беспилотников на территории региона. В документе говорится, что мера вводится на период действия в области режима среднего уровня реагирования, объявленного в октябре прошлого года. Исключение составят летательные аппараты, которые используются органами власти, предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса.

Напомним, о запрете на использование гражданских беспилотников ранее уже сообщалось в телеграм-канале областного правительства. Однако официальный документ по какой-то причине выпустили только сейчас.