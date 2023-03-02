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НовостиОбщество2 марта 2023 17:02

В Воронежской области официально запретили использование гражданских беспилотников

Соответствующий приказ опубликовало правительство региона
Ирина КАЗАНИНА
Фото Веленгурина Владимира

Фото Веленгурина Владимира

Фото: из архива «КП»

Воронежское правительство опубликовало подписанный губернатором приказ о запрете полетов гражданских беспилотников на территории региона. В документе говорится, что мера вводится на период действия в области режима среднего уровня реагирования, объявленного в октябре прошлого года. Исключение составят летательные аппараты, которые используются органами власти, предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса.

Напомним, о запрете на использование гражданских беспилотников ранее уже сообщалось в телеграм-канале областного правительства. Однако официальный документ по какой-то причине выпустили только сейчас.