Мэр Вадим Кстенин: в 2023 году в Воронеже откроются две новые школы

Школа № 107. Фото мэрии Воронежа

Две новые школы начнут работать в Воронеже в этом году. О ходе строительства и оснащения учебных заведений в своем телеграм-канале рассказал мэр Вадим Кстенин 15 марта.

УЧИТЬСЯ БУДУТ БОЛЕЕ 4,5 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

Школа № 107 откроется в микрорайоне Процессор. Там провели совещание под руководством зампредседателя Правительства области Олега Мосолова. В нем приняли участие первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин, который в настоящее время курирует и строительство, руководители профильных подразделений горадминистрации и представители компании-подрядчика.

Фото мэрии Воронежа

− По моему поручению коллеги продолжают держать на особом контроле строительство школ. В Год педагога и наставника, объявленный президентом, мы планируем при поддержке главы региона Александра Гусева запустить два учреждения там, где они давно необходимы: школу №107 и мегашколу, − отметил Вадим Кстенин.

В них более 200 педагогов будут обучать почти 4,5 тысяч детей. Задача властей не только возвести современные многофункциональные здания, но и качественно оснастить их для всех участников образовательного процесса – учителей, школьников и родителей.

ЗАВЕРШАЮТ ОТДЕЛКУ И СОБИРАЮТ МЕБЕЛЬ

Подрядчик заверил, что до 1 июня будет завершена внутренняя и наружная отделка здания и примыкающих блоков, смонтированы системы вентиляции и кондиционирования, оповещения в экстренных ситуациях, пожарная и охранная сигнализация. Готов к сдаче объект будет уже к июлю. В среднем, работы выполнены на 60-80 процентов. На прилегающей территории вскоре возобновят установку уличных спортивных и детских снарядов, малых архитектурных форм.

Фото мэрии Воронежа

На территории школы появятся физкультурно-спортивные зоны для разных возрастов: стадион с круговой и прямой беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, метания меча, футбольное поле, площадки для игр в волейбол, баскетбол, сдачи норм ГТО, а также пространство для отдыха и площадка для проведения общешкольных мероприятий. В периметре высадят деревья, кустарники и разобьют газоны.

Мэр пояснил, что в школе в микрорайоне «Процессор» уже подготовили и отмыли ряд помещений и начали завозить и собирать мебель. Осмотрели ее качество. Она соответствует требованиям контрактов. В скором времени в новое учебное заведение назначат директора.

Фото мэрии Воронежа

Напомним, ранее мэр побывал на строительной площадке мега-школы. Тогда Вадиму Кстенину представили нового руководителя образовательного учреждения, и подрядчик заверил, что объект будет готов в срок.