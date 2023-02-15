Главе Воронежа Вадиму Кстенину представили директора мегашколы

Фото мэрии Воронежа. Фото: Предоставлено "КП"

Мэр Вадим Кстенин посетил строящуюся мегашколу на 2860 мест с инспекционным визитом. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации 15 февраля.

Глава Воронежа вместе с и. о. вице-мэром по градостроительству и социальной политике Александром Головацким и руководителями управления строительной политики Игорем Добрыниным и образования Любовью Кулаковой оценили ход работ.

Школу откроют 1 сентября 2023 года. Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Мегашколу должны сдать в эксплуатацию в августе 2023 года. Она уже обрела директора. С 14 февраля ею является Ольга Струкова. По словам Любови Кулаковой, Ольга Егоровна имеет большой опыт работы на руководящих должностях в образовательных учреждениях. Ранее на протяжении семи лет она возглавляла лицей №1.

– Изначально мы выбирали из пула действующих директоров по ряду критериев. Это: качество образовательного процесса в той школе, где директор работает, это его опыт и те перспективы, которые он может открыть для развития нашего нового учреждения, – пояснила Любовь Кулакова.

С 14 февраля директором мегашколы является Ольга Струкова. Фото мэрии Воронежа

Вадим Кстенин в свою очередь отметил своевременность назначения.

– Директор – это наша правая рука, которая нам сигнализирует, если вдруг на объекте что-то не так. Для управления такой школой в помощь Ольге Егоровне необходимо больше заместителей, чем в других образовательных организациях, – подчеркнул Вадим Юрьевич.

Затем мэр осмотрел помещения школы. Сейчас здесь ведутся активные работы: закрыт тепловой контур в 7 из 9 корпусов. В некоторых идет внутренняя отделка. В корпусах блока, где будут учиться младшеклассники уже оштукатурили стены. В части кабинетов началась их покраска.

В большом блоке (локация среднего и старшего звена) делегация горадминистрации осмотрела рекреации, инженерный зал и амфитеатр. Здесь приступают к монтажу потолка, а затем начнут оштукатуривать стены.

Обсудили во время визита предстоящее благоустройство и материально-техническое оснащение. Часть монтируемого оборудования подрядчик закупил еще в прошлом году. А все остальное – от мебели и техники до футбольных мячей – будет проторговано в ближайшее время.

Рассказала Любовь Кулакова и о концепции мегашколы. Она предполагает акцент на современные инновационные технологии:

– Здесь будут лаборатории-практикумы физики, химии и биологии (такие есть не во всех вузах), инженерные классы и «умная квартира».

Пока мегашкола не имеет номера. В соответствии с подписанным главой Воронежа в январе 2023 года постановлением ей присвоено наименование «Образовательный центр». Предварительный прием заявлений начнется с 1 апреля, как во всех общеобразовательных организациях города.

- Управление образования уже проводит работу по закреплению территории. Родители, которые захотят устроить или перевести детей в мегашколу из других образовательных учреждений, смогут обращаться уже непосредственно к Ольге Егоровне. Для удобства родителей и потенциальных педагогов в ближайшее время мы создадим на сайте управления образования специальный раздел об Образовательном центре и разработаем сайт учреждения, – сообщила Любовь Кулакова.

Сейчас полным ходом идут отделочные работы. Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Кстати, набор в мегашколу будет открыт во все классы - с 1 по 11. Предполагается, что в каждой параллели будет 10 классов. Что касается выпускников, то у родителей есть право выбора – остаться в своей образовательной организации, завершить там обучение и получить аттестат, либо на последний год обучения перейти в мегашколу.

По итогам поездки Вадим Кстенин отметил, что это нестандартный образовательный объект, поэтому в процессе строительства возникает много трудностей, но ничего невыполнимого нет.

– Подрядчику сегодня приходится работать в достаточно сложном интенсивном режиме, чтобы выдержать те сроки, которые у нас изначально были заложены, но каких-то глобальных проблем мы сегодня не видим. Существует четкий план-график производства работ, существуют субподрядные договоры, которые мы тоже контролируем. Мы в ежедневном режиме и на уровне Правительства Воронежской области, и на уровне мэрии проводим необходимые совещания, принимаем оперативные решения для того, чтобы двигаться, не останавливаясь, быстро согласовывать какие-то изменения, – подытожил Вадим Кстенин.