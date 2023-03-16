Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения воронежского врача двумя женщинами

Нападение на врача произошло в стоматологической поликлинике № 5. Фото: sp5.zdrav36.ru.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению расследовать обстоятельства избиения жительницы Воронежа, работающей стоматологом в поликлинике № 5. Об этом накануне, 15 марта, сообщила пресс-служба СКР.

Поводом для поручения стало обращение врача к руководству СКР. Женщина просила, чтобы материалы проверки по ее делу, которыми занимается полиция, передали в следственные органы областного управления СКР.

Напомним, что в январе этого года две посетительницы поликлиники избили врача, у которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. В результате Бастрыкин поручил главе воронежского СУ Кириллу Левиту забрать материалы из полиции в СК, возбудить уголовное дело и расследовать его.

Напомним, что этот случай расследует также Гострудинспекция.