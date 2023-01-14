Следователи заинтересовались избиением врача в воронежской стоматологической поликлинике

Оказалось, врача в стоматологической поликлинике №5 избили женщины, подробности озвучили следователи. 60-летняя пострадавшая была госпитализирована. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, она получила закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб мягких тканей головы. По факту избиения медика местными жительницами следователи начали доследственную проверку.

- Следователи установят все обстоятельства произошедшего, опросят потерпевшую, нападавших и очевидцев конфликта, изучат медицинскую документацию и видеозаписи с камер наблюдения, будет назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, - сообщили в следственном управлении СК России.

Напомним, случай, произошедший врачом на работе, расследует также Гострудинспекция.