В Воронеже в районе Яблоневого сада белорусы построят детсад на 600 мест

Белорусы в Воронеже и детсад готовы построить, и Центральный стадион профсоюзов реконструировать. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Белорусские бизнесмены реализуют несколько проектов в Воронежской области. Их обсуждали в Минске на встрече первого заместителя министра архитектуры и строительства Олега Швеца с делегацией Воронежской области. Ее возглавлял заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов.

Белорусские предприниматели уже предоставили документы в правительство Воронежской области для получения земельного участка для строительства в 2023-2024 годах детсада на 600 мест в микрорайоне Яблоневый сад в Воронеже. Общая стоимость проекта - 700 млн российских рублей. Напомним, там же вскоре откроется мегашкола на 2 860 учеников.

Также на встрече подтвердили готовность к реализации первого этапа строительства в поселке Лушниковка Бобровского района «Белорусского квартала». Он станет частью экодеревни - современного поселка, создаваемого в рамках российской программы «Комплексное развитие сельских территорий». Соглашение о создании «Белорусского квартала» планируют подписать на Х Форуме регионов Беларуси и России.

Кроме того, на встрече договорились о новом визите правительственной делегации Воронежской области в Беларусь с целью оценки возможности привлечения местных инжиниринговых, проектных и строительных организаций к реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.