Жителям девяти улиц Воронежа предложили записывать детей в мегашколу

Так будет выглядеть мегашкола с высоты птичьего полета. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Стали известны правила приема в мегашколу, располагающуюся на территории бывших яблоневых садов в районе Московского проспекта по адресу: ул. Академика Конопатова, 9. Родители могут подать заявление на прием туда своих детей с 1 апреля. Их принимает директор мегашколы Ольга Егоровна Струкова. Можно позвонить ей по телефону 8-920-436-78-14 или направить заявку на электронную почту: megaschoolvrn@mail.ru. К ней также могут обратиться педагоги, желающие работать в этом образовательном учреждении.

Также определили улицы, откуда вероятнее всего будут принимать детей новый образовательный центр. Их девять: Ломоносова, №№ 112, 114 (в т.ч. дроби), 115, 117, 116 (в т.ч. дроби), 118; Московский проспект, №№ 142/1, 142/2, 142У; Козо-Полянского; Академика Конопатова; Академика Гмелина; жилые массивы «Лесная поляна» и Правобережное лесничество, переулки Учебный и Опытный.

Мегашкола будет рассчитана на 2860 учеников. Помимо обычных классов и актового зала, в ней будет расположен информационный центр с библиотекой, кабинеты робототехники и хореографии.