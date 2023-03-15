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НовостиОбщество15 марта 2023 10:00

Стало известно, когда выберут мэра Воронежа

На этот пост осталось два кандидата – действующий градоначальник Вадим Кстенин и заместитель генерального директора компании «Аксиома» Александр Овсянников
Юрий КОЗЛОВ
Депутаты ранее отсеяли четырех из шести кандидатов на пост мэра. Теперь осталось выбрать одного из двух.

Депутаты ранее отсеяли четырех из шести кандидатов на пост мэра. Теперь осталось выбрать одного из двух.

Фото: с сайта Воронежской городской думы

Стала известна дата очередного заседания Воронежской городской Думы, которое целиком будет посвящено выборам мэра. Оно состоится 22 марта, начнется в 10 часов.

Напомним, конкурсная комиссия будет выбирать из двух кандидатов – действующего мэра Вадима Кстенина и заместителя генерального директора компании «Аксиома» Александра Овсянникова. Остальные четыре кандидата – глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, заместитель гендиректора строительной компании «ДСК» Сергей Крючков, самозанятый Илья Наумов и безработный Александр Дудченко – отсеялись на предыдущем этапе.

Депутаты во второй раз в постсоветской истории Воронежа будут определять, кто станет новым (или старым) мэром столицы Черноземья. Ранее, как и губернатора, градоначальник