Стало известно, когда выберут мэра Воронежа

Депутаты ранее отсеяли четырех из шести кандидатов на пост мэра. Теперь осталось выбрать одного из двух. Фото: с сайта Воронежской городской думы

Стала известна дата очередного заседания Воронежской городской Думы, которое целиком будет посвящено выборам мэра. Оно состоится 22 марта, начнется в 10 часов.

Напомним, конкурсная комиссия будет выбирать из двух кандидатов – действующего мэра Вадима Кстенина и заместителя генерального директора компании «Аксиома» Александра Овсянникова. Остальные четыре кандидата – глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев, заместитель гендиректора строительной компании «ДСК» Сергей Крючков, самозанятый Илья Наумов и безработный Александр Дудченко – отсеялись на предыдущем этапе.

Депутаты во второй раз в постсоветской истории Воронежа будут определять, кто станет новым (или старым) мэром столицы Черноземья. Ранее, как и губернатора, градоначальник