К 85-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева покажут легендарный балет «Лебединое озеро»

no_titile Фото: Предоставлено "КП"

17 марта на большом экране кинотеатра «Спартак» Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн в роскошной костюмной классической постановке «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского. Великая балетная история о любви в исполнении одного из лучших дуэтов в истории мирового балета! Страстный, стремительный и легкий Нуреев, и демонстрирующая идеальную чистоту танца в сочетании с нежностью Фонтейн. Этот спектакль в редакции Рудольфа Нуреева, поставленный им в Венской опере, произвел фурор. Количество поклонов после спектакля даже попало в Книгу рекордов Гиннеса. Столько – 89 раз! – ни до, ни после никого на поклоны не вызывали.

В 1966 году «Лебединое озеро» было снято на видео, благодаря чему мы имеем возможность увидеть этот легендарный спектакль на большом экране - в отличном качестве, с легким налетом очаровательного пленочного ретро.

Один из самых знаменитых дуэтов XX столетия, Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн, на пике карьеры и формы – это незабываемо!