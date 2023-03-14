В Воронежской области военкоматы начали рассылать повестки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области начали вручать повестки от военного комиссариата. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале облправительства во вторник, 14 марта.

Воронежцев предупредили, что это необходимо для актуализации данных воинского учета.

– Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий: исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы, – пояснили в правительстве региона.

И напомнили работодателям, что те по закону обязаны их отпустить с работы.

В феврале жители области уже получали повестки. Тогда военный комиссариат назвал это обычной рутинной работой структуры, которая выполняется постоянно: уточнение данных воинского учета, предназначение в команды, вручение мобилизационных предписаний гражданам, пребывающим в запасе. Документ пребывающие в запасе обязаны хранить вместе с военным билетом.