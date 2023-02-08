Военкомат объяснил, зачем воронежцам вручают повестки

скриншот из соцсетей

Воронежцев напугали повестки, которые начали снова вручать мужчинам. Горожане выложили в соцсетях фото бумаг, где молодым людям в феврале предписывается явиться в военкомат с документами. Многие предположили, что продолжается мобилизация в зону СВО. Сегодня, 8 февраля, военные успокоили горожан, отметив, что речь о мобилизации в рамках проведения специальной военной операции не идет.

- Это обычная рутинная работа военкомата, которая выполняется постоянно: уточнение данных воинского учета, предназначение в команды, вручение мобилизационных предписаний гражданам, пребывающим в запасе. Такой документ гражданин, пребывающий в запасе, обязан хранить вместе с военным билетом, - прокомментировали в военном комиссариате Коминтерновского и Центрального районов Воронежа.