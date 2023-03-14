Прокуратура проводит проверку после отравления семьи угарным газом в Воронежской области

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП".
Лискинской межрайонной прокуратурой организована проверка после публикации в средствах массовой информации об отравлении предположительно угарным газом семьи из пяти человек. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 14 марта.
Там пояснили, что внимание уделят исполнению законодательства при содержании внутридомого газового оборудования.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в прокуратуре.
Кроме того, прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами.
Напомним, ЧП произошло в городе Лиски вечером 13 марта. Угарным газом отравилась семья – родители и трое детей в доме на улице Коммунистической. Их госпитализировали. Проверку начали в СК.