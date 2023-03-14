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НовостиПроисшествия14 марта 2023 14:21

Прокуратура проводит проверку после отравления семьи угарным газом в Воронежской области

ЧП произошло вечером 13 марта
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

Лискинской межрайонной прокуратурой организована проверка после публикации в средствах массовой информации об отравлении предположительно угарным газом семьи из пяти человек. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 14 марта.

Там пояснили, что внимание уделят исполнению законодательства при содержании внутридомого газового оборудования.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами.

Напомним, ЧП произошло в городе Лиски вечером 13 марта. Угарным газом отравилась семья – родители и трое детей в доме на улице Коммунистической. Их госпитализировали. Проверку начали в СК.