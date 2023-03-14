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НовостиПроисшествия14 марта 2023 13:45

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Воронежской области

В больницу попали родители и трое детей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

ЧП произошло в городе Лиски Воронежской области вечером 13 марта. Угарным газом отравилась семья – родители и трое детей. Их госпитализировали. Утечка произошла в одной из квартир жилого дома на улице Коммунистической.

Сообщение об этом поступило в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 14 марта. И пояснили, что информация передана в Следственный комитет, поскольку газом отравилась семья, включая несовершеннолетних детей.

В пресс-службе СУ СКР по региону пояснили, что проводят проверку:

- Сотрудники СК проводят по данному факту процессуальную проверку. В рамках которой будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.