Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ЧП произошло в городе Лиски Воронежской области вечером 13 марта. Угарным газом отравилась семья – родители и трое детей. Их госпитализировали. Утечка произошла в одной из квартир жилого дома на улице Коммунистической.

Сообщение об этом поступило в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 14 марта. И пояснили, что информация передана в Следственный комитет, поскольку газом отравилась семья, включая несовершеннолетних детей.

В пресс-службе СУ СКР по региону пояснили, что проводят проверку:

- Сотрудники СК проводят по данному факту процессуальную проверку. В рамках которой будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.