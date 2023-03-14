В Воронежскую область вернулись 430 бойцов, участвовавших в СВО

Возвратившимся бойцам и отпускникам обещают помощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни в Воронежскую область благополучно вернулись 430 наших бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Глава региона заявил, что у бойцов есть разные пожелания, поэтому с ними работают сотрудники социального и медицинского блока.

Также губернатор сообщил, что много мобилизованных воронежских ребят приезжают в отпуск. Им также обещают помощь.

Напомним, недавно сообщили о том, что жители Воронежской области, идущие на СВО добровольно, получат дополнительные льготы.