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НовостиОбщество14 марта 2023 13:58

В Воронежскую область вернулись 430 бойцов, участвовавших в СВО

Региональные власти обещают обеспечить им социальную и медицинскую помощь
Юрий КОЗЛОВ
Возвратившимся бойцам и отпускникам обещают помощь.

Возвратившимся бойцам и отпускникам обещают помощь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни в Воронежскую область благополучно вернулись 430 наших бойцов, участвующих в СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Глава региона заявил, что у бойцов есть разные пожелания, поэтому с ними работают сотрудники социального и медицинского блока.

Также губернатор сообщил, что много мобилизованных воронежских ребят приезжают в отпуск. Им также обещают помощь.

Напомним, недавно сообщили о том, что жители Воронежской области, идущие на СВО добровольно, получат дополнительные льготы.