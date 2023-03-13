Воронежские добровольцы СВО получат дополнительные льготы

Воронежцы, отправившиеся добровольцами в зону СВО, получат удостоверения ветерана боевых действий. Для этого необходимо подать заявление в военный комиссариат, правила выдачи документа и льготы, которые получат добровольцы наравне с профессиональными военнослужащими, утвердило Правительство РФ.

В перечень льгот включены: освобождение от налогов на имущество и земельного налога, компенсация оплаты услуг ЖКХ, проезд на транспорте, бесплатные поездки к месту лечения и обратно дважды в год, льготные путевки, обслуживание вне очереди и бесплатное протезирование в медицинских учреждениях, единовременная и ежемесячная денежная выплата, пенсия, которую предоставляют после достижения 45 лет при наличии 20-летнего стажа службы.

Также поддержка будет оказана и семьям добровольцев, сообщили в региональном правительстве.