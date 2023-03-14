В Воронежской области жителя Анны оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

За ссылку на ресурс, где размещена клевета на российскую армию, житель Анны раскошелится на приличную сумму. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Аннинском районном суде рассмотрели административное дело жителя Анны. Его подрывную деятельность разоблачил местный полицейский. Он наткнулся в интернете на страницу, автор которой разместил ссылку на видеохостинг, где дискредитировали российскую армию.

Мужчина на судебном заседании признал себя виновным. При этом заявил, что действия российской армии сам очернять не собирался, просил не наказывать его строго. Суд учел, что обвиняемый имеет постоянную работу, состоит в законном браке. В итоге приговор был стандартным – штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, на днях в Россошанском районном суде вынесли приговор местному жителю за то, что он демонстрировал в поезде Адлер-Москва голень правой ноги, где у него была татуировка с нацистской символикой. Мужчину арестовали на 11 суток.