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НовостиОбщество14 марта 2023 5:27

В Воронежской области мужчину арестовали на 11 суток за татуировку со свастикой

Он демонстрировал ее в вагоне поезда Адлер-Москва
Алексей СЕРГУНИН

Россошанский районный суд признал местного жителя П. виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Мужчина 1983 г.р. публично демонстрировал татуировку, расположенную на правой внутренней стороне голени правой ноги в виде нацистской символики в вагоне поезда Адлер-Москва. Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Тем самым П. оскорбил память о понесенных в Великой Отечественной Войне жертвах, чем нарушил ст.6 ФЗ от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов».

Во время судебного заседания П. уверял, что татуировка на ноге у него появилась в 13-летнем возрасте, а значит, что к нацистской символике она отношения не имеет. Специально он ее не демонстрировал, а находился в вагоне в шортах, потому что было жарко. Впрочем, суд признал россошанца виновным, назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.