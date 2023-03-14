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НовостиОбщество14 марта 2023 6:54

В Воронежском заповеднике затопило экотропу

Маршрут временно закрыли для туристов
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта Воронежского заповедника

Фото с сайта Воронежского заповедника

Фото: Предоставлено

Администрация Воронежского заповедника сообщила о временном закрытии для посещений экотропы «Черепахинская» по маршруту «Большая Черепахинская» и «Малая Черепахинская». Это связано с разливом. Часть тропы уже ушла под воду, а половодье только начинается. В администрации заповедника попросили посетителей следовать указанию и не посещать экотропу, это может быть чревато получением травм.

Напомним, в связи с половодьем в Воронежской области подтоплены и закрыты 11 низководных мостов в нескольких районах.

А в Терновском районе по причине паводка школьников перевели на дистанционное обучение – добираться до школы им пока невозможно.