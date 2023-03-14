В Воронежском заповеднике затопило экотропу

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Администрация Воронежского заповедника сообщила о временном закрытии для посещений экотропы «Черепахинская» по маршруту «Большая Черепахинская» и «Малая Черепахинская». Это связано с разливом. Часть тропы уже ушла под воду, а половодье только начинается. В администрации заповедника попросили посетителей следовать указанию и не посещать экотропу, это может быть чревато получением травм.

Напомним, в связи с половодьем в Воронежской области подтоплены и закрыты 11 низководных мостов в нескольких районах.

А в Терновском районе по причине паводка школьников перевели на дистанционное обучение – добираться до школы им пока невозможно.