В Терновском районе Воронежской области ввели дистанционное обучение для школьников

Вода, вода, кругом вода… Фото: телеграм-канал Павла Чибисова.

С понедельника, 13 марта, в поселке Заречье и деревне Тагайка Терновского района для школьников ввели дистанционное обучение из-за паводка, который препятствует детям нормально добираться до их образовательных учреждений. Такое решение принял глава местной администрации Павел Чибисов.

Руководитель районной администрации отметил, что затоплен мост через реку Савала. Вода поднялась на 32 сантиметра. На подъезде к мосту установили шлагбаумы, а по габаритам переправы – стойки, а также предупреждающие знаки. Все это нужно для ориентира вездеходов, только они и могут преодолеть разлившуюся воду.

Павел Чибисов заявил, что люди из этих двух населенных пунктов обеспечены продуктами и медикаментами на время паводка. Продолжают нормально работать местный магазин и ФАП. Есть моторные лодки на случай эвакуации людей из зон затопления. Их также можно будет использовать для дополнительной доставки продуктов и лекарств.