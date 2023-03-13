В Воронеже мэрия потребовала признать дом на Московском проспекте самовольной постройкой

За самовольную стройку придется отвечать в Арбитражном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии решили призвать к ответу компанию, которая возвела дом № 48Д на Московском проспекте. По мнению, инспекторов, проведших надзорные мероприятия, при строительстве дома были допущены нарушения. В частности, не были добыты все необходимые официальные бумаги, дающие «зеленый свет» на возведение жилого здания.

В мэрии собираются добиваться не сноса, а приведения дома в соответствие с законодательными нормами. Конфликт с застройщиками будут разрешать в Арбитражном суде.

Напомним, недавно разгорелся скандал возле стройки в центре Воронежа. Дело в том, что на ее месте в начале 40-х годов XX века мог располагаться Сад Пионеров. В 1942 году после фашистской бомбардировки там погибли 300 детей. Здание фактически на месте братской могилы строить, мягко говоря, неэтично.