Глава Следственного комитета поручил проверить законность проекта дома на месте массовой гибели детей в центре Воронежа

Новостройка рядом с памятником погибшим детям выглядит, мягко говоря, неуместной. Фото: Владимира Елецких.

Разгорающийся скандал вокруг стройки возле Сада Пионеров в центре Воронежа, где 13 июня 1942 года погибли во время фашистской бомбежки 300 детей, не оставил равнодушным главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю воронежского регионального управления СК Кириллу Левиту провести проверку по этому факту и представить доклад о ее результатах.

Тревогу забили жители улицы Театральной, когда узнали о планах частника, владеющего территорией неподалеку от мемориального знака, поставленного на месте варварской бомбежки 80-летней давности, построить пятиэтажный дом. Мало того, что это выглядит аморальным поступком (не исключено, что здание может появиться фактически на детских костях), так еще и люди могут лишиться и так не слишком обширного двора.

Проект на данный момент проходит этап согласования в городской архитектурной комиссии. В мэрии сообщили, что разрешения на возведение пятиэтажного здания в этом месте не давали. Собственно, за ним пока никто и не обращался.