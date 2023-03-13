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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:28

Глава Следкома Бастрыкин попросил доклад о загрязнении реки прорывом отстойника в селе под Воронежем

Воронежские следователи должны доложить о принимаемых мерах по ликвидации последствий прорыва дамбы
Ярослав ИВАНОВ
фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Ход проверки по факту загрязнения окружающей среды в Кантемировском районе Воронежской области взял под контроль центральный аппарат СК России. Воронежские следователи должны доложить о результатах проверки и принимаемых мерах по ликвидации последствий прорыва дамбы.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 12 марта произошел прорыв дамбы водоема очистных сооружений, расположенных на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Новомарковка. В результате затопило местный стадион и центр села, стоки хлынули в реку Богучарка, которая впадает в Дон. На месте работают следователи, прокурорские сотрудники и экологи, оценивающие ущерб природе.