Воронежские энергетики подготовились к ликвидации последствий непогоды

Энергетики Воронежской области находятся на особом режиме работы из-за надвигающейся непогоды. На дежурство заступили 249 бригад. В их составе находятся 1186 человек и 329 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе «Воронежэнерго» 11 марта.

Ранее воронежский гидрометцентр передал информацию, что с 6:00 до 18:00 воскресенья, 12 марта, в регионе ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15−20 м/сек.

Энергетики рассказали, что в распоряжении компании находится 95 передвижных резервных источников электроснабжения, суммарная мощность которых составляет 4,3 МВт. В случае необходимости их будут использовать для обеспечения электричеством соцобъектов.

А воронежцев попросили быть внимательными и осторожными и не приближаться к оборванным проводам линий электропередач, сообщать о повреждениях в энергокомпанию по бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8 (800) 220 02 20 или в отделение МЧС.