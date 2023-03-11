Предупреждение о сильном ветре до 20 м/сек продлили в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В субботу, 11 марта, сообщили об ухудшении погодных условий. О сильном ветре сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на воронежский гидрометцентр.

Ветреная погода сохранится до 18:00 воскресенья 12 марта. Порывы будут достигать 15-20 м/сек. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Спасатели попросили воронежцев быть бдительными и осторожными, так как в такую погоду особенно велик риск возникновения аварийных ситуаций.

Ранее «Комсомольская правда» опубликовала прогноз синоптиков. В воскресенье, 12 марта, в Воронежской области будет облачно, временами пойдут дожди. Температуру воздуха обещают плюсовую. Ночью +3…+8, днем - до +9…+14.