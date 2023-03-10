Воронежский «Факел» может лишиться болельщиков на Восточной трибуне

Будет очень обидно потерять «Восток» до конца сезона. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Восточную трибуну Центрального стадиона профсоюзов условно дисквалифицировали до конца сезона-2022/2023 годов. Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Дело в том, что в течение первого после зимнего перерыва матча «Факела» в Премьер-лиге с ФК «Химки» с Восточной трибуны инспектор матча услышал и зафиксировал мат и другие оскорбления. Надо, впрочем, сказать, что добрых слов работа судейской бригады Артема Чистякова не заслуживала. Многие эксперты считают, что в ворота «Химок» не назначили два пенальти.

– Уважаемые болельщики, в случае повторения оскорбительных выкриков Восточная трибуна будет закрыта. Просим вас воздержаться от мата, чтобы поддержка нашей команды не ослабевала, – обратились сотрудники клуба к зрителям.

Напомним, после ничьей с «Химками» «Факел» опустился с 13 на 14 место. Впереди 11 марта выездной матч с московским «Спартаком», начнется он в 16.30. Судить игру будет арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов. Надеемся, что по отношению к его работе можно будет сказать добрые слова. Тем более, что «Спартаку» по большому счету помощь судьи и не нужна, силы и так неравны.