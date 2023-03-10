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НовостиСпорт10 марта 2023 15:49

Воронежский «Факел» может лишиться болельщиков на Восточной трибуне

Это случится, если еще раз зафиксируют мат, несущийся оттуда
Юрий КОЗЛОВ
Будет очень обидно потерять «Восток» до конца сезона.

Будет очень обидно потерять «Восток» до конца сезона.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Восточную трибуну Центрального стадиона профсоюзов условно дисквалифицировали до конца сезона-2022/2023 годов. Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Дело в том, что в течение первого после зимнего перерыва матча «Факела» в Премьер-лиге с ФК «Химки» с Восточной трибуны инспектор матча услышал и зафиксировал мат и другие оскорбления. Надо, впрочем, сказать, что добрых слов работа судейской бригады Артема Чистякова не заслуживала. Многие эксперты считают, что в ворота «Химок» не назначили два пенальти.

– Уважаемые болельщики, в случае повторения оскорбительных выкриков Восточная трибуна будет закрыта. Просим вас воздержаться от мата, чтобы поддержка нашей команды не ослабевала, – обратились сотрудники клуба к зрителям.

Напомним, после ничьей с «Химками» «Факел» опустился с 13 на 14 место. Впереди 11 марта выездной матч с московским «Спартаком», начнется он в 16.30. Судить игру будет арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов. Надеемся, что по отношению к его работе можно будет сказать добрые слова. Тем более, что «Спартаку» по большому счету помощь судьи и не нужна, силы и так неравны.