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Спорт3 марта 2023 18:08

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Химками» в битве за выживание в Премьер-лиге

На гол бразильского легионера гостей Гильерме ответил точным ударом Георгий Гонгадзе
Юрий КОЗЛОВ
Василий Черов упустил самый реальный шанс для «Факела» выиграть этот матч.

Василий Черов упустил самый реальный шанс для «Факела» выиграть этот матч.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Матч, являющийся ключевым в борьбе за выживание в Премьер-лиге, «Факел» вроде бы начал более активно. Но игра шла примитивно – выносы подальше, а там пускай Хызыр Аппаев и Георгий Гонгадзе поборются. Так события развивались, пока не последовал провал на 20 минуте. Сначала Кирилл Суслов сыграл невнимательно, зацепив в штрафной выбежавшего из-за его спины Владимира Хубулова. Ризуан Мирзов «развел» вратаря Алексея Городового и мяч по разным углам, но попал в штангу. Потом сам же добил его в сетку, предварительно повозившись с ним, что по правилам делать нельзя.

Вот только игроки «Факела» так радовались незабитому гостями пенальти, что забыли нормально отработать в защите в следующей атаке «Химок». После паса пяткой партнера по команде бразильский легионер гостей Маркос Гильерме имел кучу времени, чтобы прицелиться и точно ударить в ближний от Городового угол, никто ему не мешал – 0:1.

Потом Игорь Калинин очень неаккуратно сыграл локтем и «заработал» опаснейший штрафной у своих ворот. Удар с него пришелся в прижатую руку Аппаева. Судья подумал, но второй пенальти не назначил.

К ответному голу привела хаотичная атака «Факела». К счастью, на «парашют» несыгранная защита «Химок» (там практически одни новички, кроме Идову) отреагировала как будто их загипнотизировал старик Хоттабыч. Вратарь Гудиев застыл на месте и позволил Аппаеву спокойно прострелить на дальний угол, где Гонгадзе в падении направил мяч в пустую сетку – 1:1. Вскоре первый тайм закончился.

Во втором тайме «Факел» сыграл осмысленнее. Два нестандартных действия едва не завершились победным голом. Сначала Руслан Магаль классно раскачал и обыграл защитника, но вместо удара прострелил в пустоту. А потом Роман Акбашев «парашютиком» прошел игрока обороны «Химок» и вывел Черова на свидание с вратарем. Василий ударил мощно, но очень неточно. В итоге счет не изменился – 1:1.

«Факел» набрал 14 очков и остался на 13 месте. А следующая игра – 11 марта на выезде с грозным московским «Спартаком», идущим на втором месте. Матч начнется в 16.30.

Спорт: ФУТБОЛФК "Факел" (Воронеж), сезон 2022-2023 годов в Премьер-лиге