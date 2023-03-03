Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Химками» в битве за выживание в Премьер-лиге

Василий Черов упустил самый реальный шанс для «Факела» выиграть этот матч. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Матч, являющийся ключевым в борьбе за выживание в Премьер-лиге, «Факел» вроде бы начал более активно. Но игра шла примитивно – выносы подальше, а там пускай Хызыр Аппаев и Георгий Гонгадзе поборются. Так события развивались, пока не последовал провал на 20 минуте. Сначала Кирилл Суслов сыграл невнимательно, зацепив в штрафной выбежавшего из-за его спины Владимира Хубулова. Ризуан Мирзов «развел» вратаря Алексея Городового и мяч по разным углам, но попал в штангу. Потом сам же добил его в сетку, предварительно повозившись с ним, что по правилам делать нельзя.

Вот только игроки «Факела» так радовались незабитому гостями пенальти, что забыли нормально отработать в защите в следующей атаке «Химок». После паса пяткой партнера по команде бразильский легионер гостей Маркос Гильерме имел кучу времени, чтобы прицелиться и точно ударить в ближний от Городового угол, никто ему не мешал – 0:1.

Потом Игорь Калинин очень неаккуратно сыграл локтем и «заработал» опаснейший штрафной у своих ворот. Удар с него пришелся в прижатую руку Аппаева. Судья подумал, но второй пенальти не назначил.

К ответному голу привела хаотичная атака «Факела». К счастью, на «парашют» несыгранная защита «Химок» (там практически одни новички, кроме Идову) отреагировала как будто их загипнотизировал старик Хоттабыч. Вратарь Гудиев застыл на месте и позволил Аппаеву спокойно прострелить на дальний угол, где Гонгадзе в падении направил мяч в пустую сетку – 1:1. Вскоре первый тайм закончился.

Во втором тайме «Факел» сыграл осмысленнее. Два нестандартных действия едва не завершились победным голом. Сначала Руслан Магаль классно раскачал и обыграл защитника, но вместо удара прострелил в пустоту. А потом Роман Акбашев «парашютиком» прошел игрока обороны «Химок» и вывел Черова на свидание с вратарем. Василий ударил мощно, но очень неточно. В итоге счет не изменился – 1:1.

«Факел» набрал 14 очков и остался на 13 месте. А следующая игра – 11 марта на выезде с грозным московским «Спартаком», идущим на втором месте. Матч начнется в 16.30.