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НовостиОбщество10 марта 2023 14:14

Нейросеть нарисовала Воронеж и пять райцентров в образах людей

Единственный представитель мужского пола – почему-то город Семилуки
Олег КУЗНЕЦОВ
Нравится не нравится – нейросеть считает, что Воронеж и Борисоглебск – красавица.

Нравится не нравится – нейросеть считает, что Воронеж и Борисоглебск – красавица.

Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Нейросеть очеловечила Воронеж и пять райцентров области. Об этом сообщили на странице правительства региона ВКонтакте.

Воронеж на этот раз предстал в образе симпатичной девушки. Напомним, по другой версии, распространенной ранее, столица Черноземья – это бородатый варвар, он был одет в мантию, а на заднем плане горели дома. А вот единственным мужиком на этот раз оказались Семилуки. Надо сказать, вполне благообразным. Ну а Новая Усмань, Лиски и Россошь, да и Борисоглебск (хоть он и мужского рода) стали русскими красавицами в традиционной одежде.

Ну что ж, мэрам этих городов надо соответствовать. То есть, делать города реально красивыми. Тем более, что весна наступила, пора убирать мусор, оставшийся после зимы.

Кстати, ранее в нейросети представили человеческие образы районов Воронежа.