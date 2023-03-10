Нейросеть нарисовала Воронеж и пять райцентров в образах людей

Нравится не нравится – нейросеть считает, что Воронеж и Борисоглебск – красавица. Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Нейросеть очеловечила Воронеж и пять райцентров области. Об этом сообщили на странице правительства региона ВКонтакте.

Воронеж на этот раз предстал в образе симпатичной девушки. Напомним, по другой версии, распространенной ранее, столица Черноземья – это бородатый варвар, он был одет в мантию, а на заднем плане горели дома. А вот единственным мужиком на этот раз оказались Семилуки. Надо сказать, вполне благообразным. Ну а Новая Усмань, Лиски и Россошь, да и Борисоглебск (хоть он и мужского рода) стали русскими красавицами в традиционной одежде.

Ну что ж, мэрам этих городов надо соответствовать. То есть, делать города реально красивыми. Тем более, что весна наступила, пора убирать мусор, оставшийся после зимы.

Кстати, ранее в нейросети представили человеческие образы районов Воронежа.