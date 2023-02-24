Нейросеть представила народные районы Воронежа в стиле стимпанк

скриншот из соцсетей BIZ-B branding studio

Одна из арт-студий пофантазировала с помощью нейросети на тему народных названий районов Воронежа. В альтернативной реальности получились оригинальные образы.

- По многочисленным просьбам трудящихся славного города Воронежа студия осуществила небольшой art experience. С мы решили пофантазировать на тему в духе стимпанка и заодно представить, как бы в таких реалиях выглядели наши земляки из разных районов города, - подписали «открытки» творцы.

На кадрах самобытные образы жителей Северного, Машмета, ВАИ, Отрожки, СХИ, Заставы, Долины нищих, Чижовки, Глинозема и других районов столицы Черноземья - всего 20.