В Воронеже пройдет первый международный анимационный фестиваль

В международном анимационном фестивале могут участвовать мультики различного формата. Фото: animfestvrn.ru

В Воронеже объявили о старте приема заявок на участие в первом для столицы Черноземья международном анимационном фестивале. Он пройдет с 19 по 21 мая.

Участвовать в конкурсной программе фестиваля могут российские и зарубежные анимационные фильмы, созданные не ранее 1 января 2021 года. Причем совершенно разные: полнометражные (от 60 до 160 минут), короткометражные и эпизоды анимационных сериалов (от 1 до 30 минут).

Организатор фестиваля - анимационная студия «Воронеж». Напомним, пока еще не осуществились планы по ее расширению. На улице Куколкина собираются построить школу и музей анимации, но конкретные сроки пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в Воронеже вновь отменили Всероссийский аниме-фестиваль. Впрочем, в 2022 году его тоже не было, а в 2020 и 2021-м он проходил в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса.