В Воронеже в 2023-м не будут проводить фестиваль японской анимации

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2023-м году в Воронеже снова не состоится Всероссийский фестиваль японской анимации. Организаторы анимэ-форума не объяснили причин.

- Друзья, в этом году VRNFEST не будет проводиться. Надеемся на ваше понимание. У нас остается надежда на перемены в будущем, при которых фестиваль вернется в прежнем формате - но не в этом году, - сообщили в соцсетях устроители форума.

Напомним, в 2022-м фестиваль анимэ тоде не проводился, а два года до этого - в период пандемии - проходил хотя бы в онлайн-формате. Форум был очень популярным, в начале мая он собирал несколько тысяч поклонников анимэ, причем многие приезжали из других городов