В Воронеже ликвидировали аварию на водопроводе на проспекте Патриотов

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РВК-Воронеж отчитался о завершении ремонта стального водовода диаметром 500 мм в районе дома №52 по проспекту Патриотов в Советском районе. Напомним, утечку обнаружили накануне, после чего приняли решение о ремонте и отключении водоснабжения домов в Воронеже и двух его пригородах.

К утру пятницы ремонтная бригада восстановила поврежденный участок с помощью муфты. Для этого привлекали гидромолот, экскаватор, откачивающее оборудование и машину техпомощи.

С 6 часов утра 10 марта после заполнения системы в дома воронежцев начали возвращать воду.