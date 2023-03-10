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НовостиОбщество10 марта 2023 6:03

В Воронеже ликвидировали аварию на водопроводе на проспекте Патриотов

Из-за нее жители двух районов провели ночь без воды
Ирина КАЗАНИНА
Фото РВК-Воронеж

Фото РВК-Воронеж

Фото: Предоставлено

РВК-Воронеж отчитался о завершении ремонта стального водовода диаметром 500 мм в районе дома №52 по проспекту Патриотов в Советском районе. Напомним, утечку обнаружили накануне, после чего приняли решение о ремонте и отключении водоснабжения домов в Воронеже и двух его пригородах.

К утру пятницы ремонтная бригада восстановила поврежденный участок с помощью муфты. Для этого привлекали гидромолот, экскаватор, откачивающее оборудование и машину техпомощи.

С 6 часов утра 10 марта после заполнения системы в дома воронежцев начали возвращать воду.