Советский и Ленинский районы Воронежа частично остались без воды

Сроки окончания ремонта пока не известны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Советский и Ленинский район Воронежа частично остались без воды. Как сообщили в городской администрации, специалисты водоканала обнаружили повреждение водовода диаметром 500 мм в районе дома №52 по проспекту Патриотов. Ремонт решили проводить ночью, чтобы не приостанавливать подачу ресурса днем.

На время работ 9 марта с 20:20 без воды остались жители домов №№50, 50а, 50б, 50в, 52 по проспекту Патриотов, а также воронежцы в микрорайонах 1 мая и Тепличный. Кроме того, оказалось снижено давление холодной воды на верхних этажах многоэтажек, не оборудованных повысительными насосами, в части Советского и Ленинского районов.

Сроки окончания ремонта пока не известны.

Накануне дорожная авария оставила жителей в поселке 1 Мая, Тенистом и частично в Тепличном без электричества. Грузовик оборвал провода.