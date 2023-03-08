Из-за дорожной аварии часть воронежцев лишилась электричества

Перебои в электроснабжении наблюдаются в поселке 1 Мая, Тенистом, частично в Тепличном. Фото: из архива «КП»

Из-за ДТП часть воронежцев лишилась электричества. Как сообщили в филиале «Россети Центр» - «Воронежэнерго», вечером 8 марта произошла авария с участием грузовика. В результате оказались оборваны линии электропередачи напряжением 10 кВ от подстанции «Тепличная».

- Для обеспечения безопасности персонала во время проведения восстановительных работ энергетики вынуждены обесточить часть оборудования. Могут наблюдаться перебои в электроснабжении потребителей в поселке 1 Мая, Тенистом, частично в Тепличном, - отметили специалисты.

В ближайшее время они обещают завершить работы и возобновить подачу ресурса.

Ранее сайт vrn.kp.ru сообщал, что 9 марта из-за ремонта задвижки не будет воды в девяти домах на улице Домостроителей Советского района.