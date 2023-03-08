Девять домов в Советском районе Воронежа 9 марта лишатся воды

Вечером 8 марта хозяйкам квартир на улице Домоистроителей лучше сделать запасы воды. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

После окончания празднования 8 марта в девяти домах Советского района хозяйкам или их мужьям, желающим сделать женщинам приятное, придется сделать запасы воды. Дело в том, что с утра 9 марта ее отключат. Касается это домов № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 57, 61, 63 по улице Домостроителей. Воды не будет с 9.30 до 17.00.

Отключение связано с работами, которые будут проводить в одном из домов сотрудники «РВК-Воронеж». Они собираются поменять задвижку. В коммунальном предприятии отметили, что это работы плановые, то есть, не связанные с какой-либо аварией.