Стало известно, какие подарки жители Черноземья планируют дарить на 8 Марта

По данным маркетплейса СберМегаМаркет пользователи чаще всего приобретают товары из категорий «Бытовая техника», «Смартфоны и аксессуары» и «Красота и уход». В топе продаж смартфоны, гаджеты, косметические подарочные наборы и мелкая бытовая техника.

Тимур Сулейманов, руководитель бизнес-группы «Электроника» маркетплейса СберМегаМаркет:

«Мы фиксируем повышенный спрос жителей Центрально-Черноземного региона на мелкую бытовую технику и электронику. Это связано, на наш взгляд, с тем, что в преддверии праздника, пользователи покупают не только «персональные» подарки, но и отдают предпочтение подаркам «в дом». Средний чек при таких покупках значительно выше и по Черноземному региону держится в пределах 4000 – 7000 рублей».

В Воронежской области в 2022 году в преддверии Международного женского дня пользователи отдавали предпочтение смартфонам, смарт-часам, роботам-пылесосам, миксерам, смарт-приставкам и блендерам. В этом году в топе популярных товаров оказались смартфоны, телевизоры, кофемашины, беспроводные наушники, премиальные фены, косметические наборы и умные колонки.

Оценить всплеск покупательской активности можно не только по данным маркетплейса, но и в целом по резкому увеличению количества совершаемых трансакций как в интернет-пространстве, так и непосредственно в оффлайн формате.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Традиционно накануне праздников фиксируется увеличение потребительской активности по отдельным группам товаров. Наибольший темп роста по количеству совершенных платежных трансакций в прошлом году отмечался в категории «Супермаркеты» - 215%. На втором месте – «Канцелярия» - 180%. Замыкают тройку – покупки в категории «Цветочные магазины» - темп роста 161%. Данные рассчитывались на основании покупательской активности в первые дни марта к среднемесячному значению».