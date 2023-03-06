Полицейские и налоговики проверят фирму, выигравшую торги на реконструкцию водопровода в Россоши

В августе 2021 года с трудом залатали насквозь прохудившиеся старые трубы водопровода. Фото: администрации Россоши.

Продолжается эпопея с многострадальным водопроводом в городе Россошь Воронежской области. Теперь не могут нормально провести торги.

Вроде бы уже определили их победителя - предприятие ООО «Проф-Стандарт» из Химок. Компании достался контракт на 177,8 млн рублей. За эти деньги подмосковный подрядчик должен был построить в Россоши объекты очистки воды и водоотведения и проложить новый магистральный водопровод.

Однако конкуренты обвинили обошедшую их фирму в фальсификации данных об исполненных предприятием контрактов. По их версии, они измеряются миллионами, но никак не заявленными миллиардами рублей.

Впрочем, специалисты УФАС уже провели проверку и ничего незаконного не обнаружили. Теперь свое слово должны сказать полицейские и налоговики.

Напомним, система водоснабжения и канализации Россоши в 2021 году ломалась несколько раз. Больше всего запомнились жителям райцентра четыре дня в конце августа. Тогда практически весь райцентр лишился этих коммунальных благ.