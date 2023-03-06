В городе Лиски Воронежской области догхантеры отравили несколько собак

Если вышли погулять с собакой без намордника, особенно в Лисках, следите, чтобы она ничего не поднимала с земли и не ела. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В крупном райцентре Воронежской области активизировались догхантеры. Местные жители опубликовали по этому поводу сразу несколько сообщений в соцсети «Подслушано Лиски». Татьяна Хромых сообщила о том, что отравили бездомных собак на улице Сеченова. Ее тезка Татьяна Говорова рассказала, что умерла ее любимая восточно-европейская лайка без конкретизации места, где это произошло.

Обычно догхантеры разбрасывают по улицам нечто привлекательное для собак, например, сосиски с отравой внутри. Животное ест и потом мучительно умирает. Авторы постов просят помочь найти живодеров, в частности, предоставив данные с видеокамер, установленных во дворах.

Судя по откликам, понятны и возможные мотивы догхантеров. Одни кивают на то, что развелось много бездомных собак, которые на всех бросаются. И еще советуют надевать намордники на своих домашних питомцев, чтобы обезопасить от отравы. При этом не задумываются, а, может, собачке на прогулке тоже нормально подышать хочется свежим воздухом?

Кстати, судя по всему, Лискинский район – на самом деле аномальная зона по напряженности отношений человека и собак. К примеру, недавно дошло до суда дошло дело местной жительницы, жестоко отомстившей бродячему псу, укусившему ее сына. Она догнала его и на пороге чужого дома дважды ударила ножом. Насмерть. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.