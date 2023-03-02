В Воронежской области женщина убила собаку, укусившую ее сына

Женщина побежала за животным и на крыльце дважды ударила его ножом на глазах у хозяев. Фото: Алексей СЕРГУНИН

7 августа 2022 года жительница Лискинского района несколько раз ударила бездомного пса по кличке Белый. Через сутки собака умерла. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Началось все с того, что пес укусил сына подозреваемой, и попытался спрятаться во дворе соседнего частного дома. Женщина побежала за животным и на крыльце дважды ударила его ножом на глазах у хозяев. Неравнодушные люди отвезли раненого пса к ветеринару. Но на следующий день собака умерла от ран. Злоумышленнице в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетних) грозит до пяти лет лишения свободы.

Женщина свою вину отрицает, и утверждает, что защищалась от напавшего на нее пса. То, что именно она первой проявила агрессию, подтвердили показания многочисленных свидетелей. В их числе дети, которых полицейские опросили в присутствии психолога. Первое заседание по делу состоится 9 марта.