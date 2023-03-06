«Графский поезд» с новыми вагонами в стиле 19 века запустили в Воронеже

Фото - с официальной странице во ВКонтакте Дворцового комплекса Ольденбургских Фото: Предоставлено "КП"

В свою первую поездку 4 марта отправился обновленный «Графский поезд». Два вагона внутри декорировали в стиле конца 19. Видом снаружи они также удивят пассажиров. Они выкрашены в цветовую гамму, принятую на железнодорожном транспорте 19 века. Об этом сообщили на официальной странице во ВКонтакте Дворцового комплекса Ольденбургских.

Фото - с официальной странице во ВКонтакте Дворцового комплекса Ольденбургских Фото: Предоставлено "КП"

Вагоны оборудованы кондиционерами и экологичными санитарными комнатами. Также пассажиры могут воспользоваться аудиогидом и по внутренней сети wi-fi сетью с информационными материалами.

Напомним, туристический ретро-поезд запустили 31 июля 2021 года. Состав курсирует по субботам и воскресеньям. Из Воронежа он отправляется в 9.35, а в Рамонь приходит в 11.35, делая остановку в Графском. Обратно поезд возвращается в 18.08. За это время он стал одним из самых популярных маршрутов.