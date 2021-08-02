Воронежцы смогут доехать до Рамони на ретро-паровозе с 7 августа

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В Воронеже 31 июля запустили туристический ретро-поезд. Старт экскурсионного маршрута приурочили к 155-летию Юго-Восточной железной дороги и Дню железножорожника. Поезд с паровозом будет курсировать один раз в неделю по субботам от Воронежа до станции Рамонь через станцию Графская и обратно.

«Графский поезд» внутри оформлен в исторической стилистике. Каждое купе посвящено историческим личностям 19 века, внесшим вклад в строительство железной дороги и развитие Воронежской губернии. Проводники ретро-поезда обслуживают пассажиров в специально сшитой по старинным лекалам форме. А экскурсионная программа кроме путешествия на ретропоезде включает посещение экспозиций на станциях Графская («Зал ожидания 19 века») и Рамонь («Быт начальника станции 19 века»), посвященных истории железной дороги, а также экскурсию «Архитектурное наследие» во дворце Ольденбургских.

Старт поездок на экскурсионном ретропоезде для туристов запланирован 7 августа, сообщили в туристско-информационном центре Воронежа. Общая продолжительность программы составляет 9 часов 35 минут.