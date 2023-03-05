Выпускник Воронежского кадетского корпуса погиб в зоне СВО

фото Михайловского кадетского корпуса

4 марта в зоне СВО погиб выпускник Воронежского Михайловского кадетского корпуса Максим Иванников, об этом сообщило в соцсетях учебное заведение. Максим Иванников окончил кадетский корпус в 2013 году.

Как отметили в учебном заведении, Иванников был одноклассником Александра Крынина, который тоже погиб в зоне СВО в 2022-м. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, Крынину присвоили звание Героя России, а на кадетском корпусе в его память открыли мемориальную доску, а также назвали его именем школу.