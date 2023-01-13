Воронежской школе присвоили имя участника СВО на Украине

Школа №95 в Воронеже будет официально носить имя участника спецоперации и Героя России Александра Крынина. Соответствующее постановление подписал мэр города Вадим Кстенин. Об этом 13 января сообщили в горадминистрации.

Напомним, ранее с инициативной о присвоении школе №95 имени Александра Крынина выступили его родные. Идею поддержал и Вадим Кстенин, и члены городской комиссии по культурному наследию.

Также в честь героя Крынина в Воронеже назвали улицу, связывающую Шишкова и Тимирязева. А в Михайловском кадетском корпусе, где он учился, разместили мемориальную доску в его память.

26-летний Александр Крынин погиб 8 мая 2022-го под Харьковом. При выходе из окружения военный получил осколочные ранения ног, несовместимые с жизнью.