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НовостиОбщество13 января 2023 12:24

Воронежской школе присвоили имя участника СВО на Украине

Александр Крынин посмертно получил звание Героя России
Евгения ФРОЛОВА

Школа №95 в Воронеже будет официально носить имя участника спецоперации и Героя России Александра Крынина. Соответствующее постановление подписал мэр города Вадим Кстенин. Об этом 13 января сообщили в горадминистрации.

Напомним, ранее с инициативной о присвоении школе №95 имени Александра Крынина выступили его родные. Идею поддержал и Вадим Кстенин, и члены городской комиссии по культурному наследию.

Также в честь героя Крынина в Воронеже назвали улицу, связывающую Шишкова и Тимирязева. А в Михайловском кадетском корпусе, где он учился, разместили мемориальную доску в его память.

26-летний Александр Крынин погиб 8 мая 2022-го под Харьковом. При выходе из окружения военный получил осколочные ранения ног, несовместимые с жизнью.