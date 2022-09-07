Имя Героя РФ Александра Крынина увековечат в Воронеже в названии школы и новой улицы

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Старший лейтенант Крынин Александр Эдуардович принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Весной он трагически погиб при исполнении служебного долга. Указом Президента Российской Федерации от 11.08.2022 № 537сс Крынину А.Э. за проявленные мужество и героизм присвоено звание Герой России (посмертно).

Александр Крынин родился в Воронеже в 1996 году, был единственным ребенком в семье. В 2018-м он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище по специальности «Управление персоналом».

ПРИНЯЛ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ В БОЮ

25 марта во время штурма вооруженными силами Украины на улице Стадионной населенного пункта Малая Рогань Харьковской области, старший лейтенант Крынин занял оборону на втором этаже частного дома, где огнем из личного стрелкового оружия уничтожил до десяти военнослужащих сил специальных операций и вооруженных сил Украины. В неравном бою с превосходящими силами противника офицер из РПГ-30 «Крюк» нанес огневое поражение бронемашине пехоты националистической группировки сил Украины. Это позволило задержать наступление противника и дало возможность подразделениям полка перегруппироваться и приготовиться к очередной атаке.

28 марта при выходе из окружения в составе группы военнослужащих Александр, в результате боестолкновения с противником, с помощью ручных гранат и личного оружия поразил двух военнослужащих ВСУ, получив осколочные ранения ног не совместимые с жизнью.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ПЕРЕДАЛАСЬ ПО НАСЛЕДСТВУ

Мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с мамой погибшего Татьяной Владимировной, а также с его бабушкой Любовью Васильевной и дедушкой Владимиром Алексеевичем, с которыми он проводил много времени в детские годы. Любовь к Родине и готовность пожертвовать собой ради других передались Александру по наследству – два его прадедушки в годы Великой Отечественной войны прошли боевой путь до Берлина. Семья отмечает также большой вклад в воспитание героя первой учительницы Зинаиды Федоровны Щур, которая всегда дарила детям свою душевную теплоту и наставляла их. В связи с этим они попросили мэра рассмотреть возможность поощрить педагога.

– Это учитель с большой буквы! Из-за Зинаиды Федоровны мы отдали Сашу в школу в 6 лет – она не только учила, как говорят сейчас – оказывала услугу, она их воспитывала, прививала коллективизм, чувство плеча друга, она учила их дружить, – поделилась бабушка Любовь Васильевна.

Татьяна Владимировна, мама Александра Крынина, обратилась к главе города с инициативой увековечить память сына, присвоив его имя школе № 95, где до перехода в Михайловский кадетский корпус учился герой.

– Саша в жизни нас не послушался лишь один раз – поступил в Кремлевское училище. Мы с дедом говорили ему поступать в наше. Но он с детства грезил подвигом кремлевцев, знал и почитал нашу российскую символику, флаги, – вспоминает Любовь Васильевна. – Саша был офицером. А когда уезжал, сказал: «Бабушка, знаешь, чем кремлевцы отличаются от всех других? Тем, что мы решительные».

ПАМЯТНОЕ ГРАФФИТИ

Вадим Кстенин поддержал инициативу не только увековечения памяти Александра Крынина в наименовании школы, но и сообщил о решении назвать в честь героя новую улицу города:

– Школу сам Бог велел назвать именем Александра, но есть и другие варианты в этом направлении, которые тоже можно проработать. Мы строим сейчас новую важную улицу, которую пока технически называем «связь Шишкова-Тимирязева». Она нужна, чтобы создать альтернативу перегруженному Московскому проспекту. Там нет никакого жилья, никаких объектов, которые были бы адресно привязаны к ней. Значит, если мы назовем ее в честь Александра, это не доставит никому неудобств. Считаю, если мы увековечим подвиг Героя России в названии новой улицы, это будет правильно, – отметил Вадим Юрьевич.

Мэр также предложил родным Александра Крынина подумать о размещении памятного граффити в его честь на улице Студенческой. Сейчас там расположено граффити, посвященное подвигу летчика Романа Филипова, и будет размещен баннер в честь героя Донбасса Сергея Аграновича, чья семья тесно связана с Воронежем (в дальнейшем баннер заменит граффити).

В ответ на вопрос мэра о том, как он может поддержать родных Александра Крынина, те попросили лишь помочь в обустройстве современной детской игровой площадки ядом с домом. на придомовой территории. Сам двор уже благоустроен, на нем смонтировано спортивное оборудование, но не хватает игрового комплекса для самых маленьких. Также родные Александра попросили проверить состояние межпанельных швов у соседей по лестничной площадке.

– Посетил семью Александра Крынина, воронежца, старшего лейтенанта, героически погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Честно скажу, нет таких слов, которые могли бы в полной мере выразить сочувствие к их потере и ту искреннюю признательность за воспитание настоящего героя, воина, защитника Отечества, патриота, которую все мы испытываем. Ехал в гости с желанием предложить семье всю помощь, которую и я как глава Воронежа, и весь муниципалитет можем оказать семье, а людям ничего не нужно для себя, – поделился по итогам встречи Вадим Кстенин.