За неделю гололед отправил на больничную койку 121 воронежца

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

За период с 23 февраля по 1 марта в медицинские учреждения Воронежской области с травмами различного характера обратились 3 412 человек, среди них 2 261 житель Воронежа.

Из-за гололеда за неделю пострадали 972 жителя региона. Большинству пациентов травмпунктов оказали помощь и отпустили лечиться на дом. В больницу после неудачного падения на скользкой дороге попал 121 пациент.

Кроме того врачи зарегистрировали семь случаев обморожения и 11 случаев переохлаждения. С этими диагнозами госпитализировали девять человек.

Напомним, в ближайшие сутки синоптики снова прогнозируют в регионе гололед.