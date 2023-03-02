Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 16:14

За неделю гололед отправил на больничную койку 121 воронежца

Семь человек получили обморожения
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

За период с 23 февраля по 1 марта в медицинские учреждения Воронежской области с травмами различного характера обратились 3 412 человек, среди них 2 261 житель Воронежа.

Из-за гололеда за неделю пострадали 972 жителя региона. Большинству пациентов травмпунктов оказали помощь и отпустили лечиться на дом. В больницу после неудачного падения на скользкой дороге попал 121 пациент.

Кроме того врачи зарегистрировали семь случаев обморожения и 11 случаев переохлаждения. С этими диагнозами госпитализировали девять человек.

Напомним, в ближайшие сутки синоптики снова прогнозируют в регионе гололед.