Воронежцам в ближайшие сутки обещают гололед

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ближайшие сутки в Воронежской области снова прогнозируют перепад температуры от «минуса» к «плюсу». Из-за этого тротуары и дороги могут стать чрезвычайно скользкими, предупредили в Гидрометцентре России, объявив в регионе желтый уровень погодной опасности.

В связи с этим жителям необходимо быть внимательными и осторожными, особенно находясь на улице или за рулем автомобиля.

Напомним, ранее синоптики дали предварительный прогноз на март. Первый месяц весны обещает быть теплее нормы.