Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 15:51

Воронежцам в ближайшие сутки обещают гололед

В регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В ближайшие сутки в Воронежской области снова прогнозируют перепад температуры от «минуса» к «плюсу». Из-за этого тротуары и дороги могут стать чрезвычайно скользкими, предупредили в Гидрометцентре России, объявив в регионе желтый уровень погодной опасности.

В связи с этим жителям необходимо быть внимательными и осторожными, особенно находясь на улице или за рулем автомобиля.

Напомним, ранее синоптики дали предварительный прогноз на март. Первый месяц весны обещает быть теплее нормы.