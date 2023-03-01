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НовостиОбщество1 марта 2023 7:14

В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на март

Будет немного теплее и суше, чем обычно
Юрий КОЗЛОВ
Дождей в марте будет чуть меньше, чем обычно.

Дождей в марте будет чуть меньше, чем обычно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики дали предварительный прогноз погоды на первый весенний месяц 2023 года. Март обещает быть чуть более теплым и сухим, чем обычно.

Среднемесячную температуру ожидают в районе +0,2 градуса (учитывается и день, и ночь). Норма при этом – 0,3 градуса. Получается, что март будет на 0,5 градуса теплее среднестатистического.

Метеорологи также сообщили, что выпадет примерно 36 миллиметров осадков – в данном случае и дождя, и снега. Норма – 39 миллиметров. Стало быть, выпадет примерно 90 процентов от обычных показателей для марта.