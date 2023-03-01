В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на март

Дождей в марте будет чуть меньше, чем обычно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики дали предварительный прогноз погоды на первый весенний месяц 2023 года. Март обещает быть чуть более теплым и сухим, чем обычно.

Среднемесячную температуру ожидают в районе +0,2 градуса (учитывается и день, и ночь). Норма при этом – 0,3 градуса. Получается, что март будет на 0,5 градуса теплее среднестатистического.

Метеорологи также сообщили, что выпадет примерно 36 миллиметров осадков – в данном случае и дождя, и снега. Норма – 39 миллиметров. Стало быть, выпадет примерно 90 процентов от обычных показателей для марта.