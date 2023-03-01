В Воронеже объявили конкурс на лучший проект памятника педагогам

В Воронеже 28 февраля объявили о старте конкурса на лучший проект памятника педагогам Воронежской области. Решение об его установке приняли 8 ноября 2022 года на заседании региональной комиссии по культурному наследию.

До 10.00 1 апреля участникам конкурса нужно будет зарегистрироваться на этом сайте. А до 10.00 15 мая нужно представить на суд жюри проекты памятника. Итоги конкурса подведут 21 мая. Победитель получит премию - 70 тысяч рублей. За второе место дадут 50 тысяч, за третье - 30 тыс.

Скульптуру установят возле здания Воронежского института развития образования имени Н. Ф. Бунакова (ул. Берёзовая Роща, 54).

Напомним, кандидат в мэры Воронежа Илья Наумов показал в соцсети готовый памятник Юрию Хою.